In der Nacht zu Sonntag ist ein Asteroid beim Eintritt in die Atmosphäre über Brandenburg verglüht.

Laut der US-Weltraumbehörde Nasa ging der Asteroid um kurz nach halb eins im Kreis Havelland nieder. Zu sehen war das auch in großer Entfernung: Selbst Webcams in Leipzig und Prag zeichneten den glühenden Feuerball auf. Viele Leute posteten Bilder des Asteroiden in den sozialen Netzwerken .

Ein ungarischer Wissenschaftler hatte den Asteoriden erst kurz vorher entdeckt. Sein vorläufiger Name: "Sar2736". Der Himmelskörper war zu klein, als dass eine Gefahr von ihm hätte ausgehen können - Forschende schätzen seinen Durchmesser auf etwa einen Meter. Ein Physiker der Europäischen Weltraumorganisation Esa hat dem Nachrichtenmagazin Spiegel gesagt, dass eventuell Bruchstücke des Asteroiden auf dem Boden eingeschlagen sind. Noch heute würden sich vermutlich Suchtrupps auf den Weg machen, um die Meteoriten zu finden.



Dass Bruchstücke aus dem All die Erde treffen, passiert gar nicht mal so selten. Aber nur sehr wenige sind gross genug, dass sie Folgen für die Menschheit haben. Viele landen außerdem im Meer oder in unbewohnten Gebieten.