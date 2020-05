Ein Forschungsteam hat menschliche Dünndarm-Organoide gezüchtet - das ist eine Art Nachbau des Darms und wird im Labor aus Stammzellen gezüchtet. Die Darm-Organoide wurden dann mit dem Coronavirus infiziert. Es zeigte sich, dass die Viren darin überleben und sich auch vermehren konnten. Und sie befielen ausgerechnet die Enterozyten in der Darmschleimhaut - das sind Zellen, die bei der Verdauung eine wichtige Rolle spielen: Sie lösen Nährstoffe und Wasser aus dem Nahrungsbrei im Darm. So lassen sich die Darmprobleme bei Covid-19-Patienten erklären - und auch die Tatsache, dass das Coronavirus in Stuhlproben nachgewiesen werden kann.

Die Forschenden sagen, dass man auch untersuchen sollte, welche Rolle der Darm bei der Übertragung von Covid-19 spielt. Die Studie ist im Fachjournal Science erschienen.