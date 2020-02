Der Patient stamme aus dem Ausland und zeige bisher keine Symptome der Lungenkrankheit, sei aber auf einer Isolierstation in einem Krankenhaus. Es gibt keine Informationen dazu, aus welchem Land der Patient nach Ägypten gereist ist.

Bisher waren auf dem afrikanischen Kontinent noch keine Infektionsfälle mit dem neuen Erreger Sars-CoV-2 bekannt geworden. Fachleute befürchten, dass das Virus in Afrika besonders schwer zu kontrollieren ist, weil das Gesundheitssystem in vielen Ländern dort schlecht ist. So könnte sich die Lungenkrankheit auf Dauer in der Welt einnisten.

In China sind bisher fast 64.000 Infektionsfälle bestätigt. Die Weltgesundheitsorganisation macht sich Sorgen, weil inzwischen auch mehr als 1.700 Leute aus dem Gesundheitssystem infiziert sind. Am Wochenende sollen sich Fachleute der WHO in China vor Ort ein Bild der Lage machen.