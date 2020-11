Laut Weltgesundheitsorganisation sind in mindestens sechs Ländern Nerze mit mutierten Coronaviren infiziert.

Demnach sind mutierte Sars-CoV-2-Erreger bei Tieren in Dänemark, den Niederlanden, Italien, Spanien, Schweden und den USA nachgewiesen worden. Besorgniserregend ist nach Aussage der WHO aber nur die in Dänemark festgestellte Mutation. Die sogenannte Cluster-5-Variante stehe im Verdacht, die Wirksamkeit zukünftiger Impfstoffe gegen das Coronavirus zu beeinträchtigen.

Dänemark meldete bisher neben einigen betroffenen Tieren auch zwölf infizierte Menschen mit der „Cluster 5“-Mutation. Die Regierung hat deshalb die Notschlachtung aller 15- bis 17- Millionen Nerze im Land angeordnet; Teile Jütlands wurden von der Außenwelt abgeriegelt. Großbritannien erließ ein Einreiseverbot für Dänen.