Vom Schuppentier vermutlich nicht, das sagen Forschende aus Guangdong in China. Sie widersprechen der These, dass diese Tiere möglicherweise Zwischenwirte waren. Die Forschenden haben das komplette Genom eines Coronavirus analysiert - gefunden in infizierten Schuppentieren. Im Fachmagazin Plos Pathogens scheiben sie, dass sie keine Hinweise dafür gefunden haben, dass das Schuppentier-Virus ein direkter Vorläufer von Sars-CoV-2 ist - auch wenn es große Ähnlichkeiten gibt auch zu Coronaviren, die in Fledermäusen entdeckt wurden.



Das Wissenschaftsteam empfiehlt trotzdem, weiter an Schuppentieren zu forschen. Sie sind möglicherweise natürliche Träger bestimmter Coronaviren und damit auch ein Risikofaktor für den Menschen.