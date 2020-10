Laut einer neuen Studie aus Japan kann das Coronavirus fünf Mal so lange auf der menschlichen Haut überleben wie das Grippevirus.

Demnach bleibt das Virus Sars-CoV-2 auf der Haut im Schnitt neun Stunden aktiv, während das Influenza-A-Virus, das die Grippe auslöst, nicht mal zwei Stunden überlebt. Deshalb sei es so wichtig, sich regelmäßig die Hände zu waschen. Das empfiehlt auch die Weltgesundheitsorganisation WHO als Schutz gegen das Coronavirus. Auch Ethanol, das in Handdesinfektionsmitteln enthalten ist, hilft - sowohl gegen das Coronavirus, als auch gegen die Grippe.

Seitdem das neue Coronavirus im Dezember erstmals in China aufgetreten ist, haben sich weltweit fast 40 Millionen Menschen damit angesteckt. Als Maßnahmen gegen das Coronavirus empfiehlt die WHO unter anderem regelmäßiges Händewaschen, Abstand halten, häufiges Lüften und das Tragen einer Alltagsmaske.