Weniger Infektionen beim Gesundheitspersonal

Während viele Länder gerade steigende Corona-Neuinfektionen melden, gibt es aus einem Sektor gute Nachrichten.

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO sinken die Infektionsraten beim Gesundheitspersonal seit einiger Zeit. Das sagte WHO-Epidemiologin Anne Perrocheau bei einer virtuellen Pressekonferenz in Genf.

Vor allem zu Beginn der Covid-19-Pandemie hatten sich vergleichsweise viele Ärztinnen und Pfleger infiziert. In einigen Ländern machten sie sogar ein Drittel aller Infizierten aus. Inzwischen steckt sich das Gesundheitspersonal aber kaum stärker als der Rest der Bevölkerung an. Der wichtigste Grund laut WHO: Der starke Mangel an persönlicher Schutzausrüstung zu Beginn der Pandemie sei inzwischen behoben.