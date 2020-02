Etwas Ähnliches passiert gerade über unseren Köpfen: Zum ersten Mal hat ein Satellit im Weltall an einen anderen Satelliten angedockt, weil dem bald der Sprit ausgeht. Dabei handelt es sich um einen 18 Jahre alten Kommunikationssatelliten, der technisch gut in Schuss ist, aber eben bald antriebslos ist. Der Schlepper-Satellit soll "Intelsat 901" jetzt noch weitere fünf Jahre durchs All ziehen, danach wird der Oldie ausrangiert. Sein Schlepper könnte dann aber noch zehn Jahre lang anderen Satelliten aushelfen.