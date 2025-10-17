In diesen Tagen gibt es wieder starke Sonnenstürme - die sind aber nichts im Vergleich zu einem Mega-Sonnensturm im Jahr 1859. Die Europäische Weltraumagentur ESA hat simuliert, was bei einem so extremen Sonnensturm passieren würde.

Den Berechnungen nach würde die enorme Energiemenge, die die Sonne ausstößt, wahrscheinlich Satelliten-Signale erheblich stören. Dann wäre etwa die GPS-Navigation offline und die meisten Bodenstationen hätten keinen Kontakt mehr zu Satelliten im All. Manche Satelliten könnten auch miteinander kollidieren. Außerdem würde es wohl zu Kurzschlüssen, durchgebrannten Transformatoren und einem Blackout in weiten Teilen des Stromnetzes kommen. Und: Polarlichter könnte man wohl bis in den Mittelmeerraum beobachten.



Die Simulation soll auch dabei helfen, sich besser auf extreme Sonnenstürme vorzubereiten - die treten etwa alle 100 Jahre auf. Satelliten könnte man zum Beispiel vorsorglich abschalten oder umlenken, das geht aber nur mit langer Vorwarnzeit.