Wer schon mal an Spargelfeldern und anderen Gemüsefeldern vorbeigefahren ist, weiß: In der deutschen Landwirtschaft kommt viel Plastik zum Einsatz.

Aber wie viel genau? Das haben Forschende der Uni Augsburg jetzt mit Hilfe von Satellitenbildern ausgewertet. Im gesamten Jahr 2020 bedeckten Plastikfolien rund 140.000 Hektar Feld – das ist anderthalb mal die Fläche Berlins und etwa ein Prozent der gesamten landwirtschaftlich genutzten Fläche Deutschlands.

Mit den Satellitenbildern kann man sogar zwei Arten unterscheiden, wie das Plastik genutzt wird: Es gibt Folien, die den Boden direkt bedecken. Das sorgt zum Beispiel für einen wärmeren Boden im Frühjahr. Und es gibt Plastikabdeckungen, die über den Pflanzen sind, die schützen vor Wetter.

Da durch die Folien kleine Plastikteilchen in den Boden gelangen können, besteht ein Risiko für die Umwelt. Die Forschenden sagen deshalb: Es ist wichtig, genau zu wissen, wieviel Plastik auf unseren Feldern im Einsatz ist.