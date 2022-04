In vielen Küstenstädten weltweit senkt sich der Untergrund ab – und zwar teilweise ziemlich schnell, um mehrere Zentimeter pro Jahr.

Das zeigen Satellitenmessungen, die US-Forschende analysiert haben. Betroffen sind zum Teil Millionenstädte - vor allem in Asien, aber auch in den USA. Genannt werden unter anderem Jakarta und Mumbai, aber auch Tampa in Florida und Istanbul.

Die Forschenden sprechen von einer doppelten Gefahr, denn gleichzeitig steigt durch den Klimawandel auch der Meeresspiegel. Deshalb wächst das Risiko für Überschwemmungen wohl stärker als bisher angenommen. Grund für die Absenkungen ist oft, dass Menschen zu viel Grundwasser entnehmen - zum Beispiel für Industrie. Dadurch wird der Boden instabil.

Es gibt aber auch positive Nachrichten: Zumindest einige Städte konnten die Entwicklung schon abbremsen. In Jakarta und Schanghai senkt sich der Boden deutlich langsamer als noch vor rund 20 Jahren.