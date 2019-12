Die Risse sind etwa 130 Kilometer lang und verlaufen in Abständen von rund 35 Kilometern. Sie reichen bis zu einem flüssigen Ozean unter der eisigen Kruste des Saturnmondes hinab und lassen immer wieder Wasserdampf-Fontänen an die Oberfläche. Ein Forschungsteam aus den USA hat mit Hilfe einer Modellsimulation rausgefunden, warum die Tigerstreifen so erstaunlich regelmäßig verlaufen und wie sie entstanden sein könnten. Demnach hat sich Enceladus durch Gezeitenkräfte so erwärmt, dass die Eiskruste an den Polen immer dünner wurde. Zufällig brach die am Südpol als erstes und ließ Wasserdampf aufsteigen, wodurch eine Kettenreaktion mit immer mehr Rissen in symmetrischen Paaren ausgelöst wurde. Die endete erst in einiger Entfernung vom Südpol, wo die Eiskruste zu dick für durchgehende Risse war.

Wegen seines flüssigen Ozeans kommt der Saturnmond Enceladus auch als Ort für außerirdisches Leben infrage - ähnlich wie der Jupitermond Europa.