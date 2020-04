Forschende von der Friedrich-Alexander-Universität aus Nürnberg haben eine Methode entwickelt, mit der man winzigste Oberflächen reinigen kann, auf der Nanoskala. Die Grundidee ist erstaunlich simpel: Im Fachmagazin Nature Communications schreiben die Forschenden, dass sie mit einer feinen Metallspitze atomar saubere Oberflächen erzeugen können - und zwar, indem sie diese Metallspitze per Fernsteuerung wie eine Art winzigen Besen über die zu reinigende Oberfläche bewegen. Am besten funktioniere das - wie bei einem normalen Besen auch - wenn der Dreck nicht zu stark an der Oberfläche haftet.

Den Forschenden zufolge hat der Nanobesen sogar bei Graphen funktioniert: Das gilt als dünnstes Material der Welt. Es besteht aus einer einzigen Lage von Kohlenstoffatomen. Dass die durch den Druck beim Reinigen nicht kaputt gegangen ist, hat die Forschenden selbst erstaunt.