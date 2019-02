Nach Angaben des Könighauses soll Prinzessin Rima Bint Bandar bin Sultan bin Abdulasis in Zukunft die diplomatische Vertretung in Washington leiten. Ihr Vorgänger ist der jüngere Brüder des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman. Er soll in Saudi-Arabien stellvertretender Verteidigungsminister werden. Die beiden waren nach dem Mord an dem regierungskritischen Journalisten Jamal Khashoggi im saudischen Konsulat in Istanbul international in die Kritik geraten.