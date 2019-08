Zur Gleichberechtigung ist es in Saudi-Arabien noch ein sehr langer Weg, aber Schritt für Schritt bekommen die Frauen dort mehr Rechte.

Jetzt hat das Königshaus gesagt, dass Frauen, die älter als 21 sind, verreisen dürfen - und das ohne Erlaubins ihrer Männer. Das berichten Staatsmedien und berufen sich auf einen entsprechenden Regierungsbeschluss.

Bislang gab es in dem erzkonservativen Königreich die Regel, dass eine Frau sich erst das Okay von einem Mann holen musste, um zu ins Ausland zu gehen. Zum Beispiel von ihrem Ehemann, Vater oder Bruder. Dieses Vormundschaftssystem sorgt dafür, dass Frauen ihr ganzes Leben lang den rechtlichen Status einer Minderjährigen haben. International wird das scharf kritisiert. Auch in Saudi-Arabien gab es immer mehr Proteste dagegen.

Kronprinz Mohammed bin Salman hat in letzter Zeit soziale Einschränkungen gelockert, um ausländischen Investoren anzulocken. So dürfen Frauen seit einiger Zeit auch Autofahren und ins Fußballstadion gehen.