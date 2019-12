Das hat sich ein Unternehmer aus Saudi-Arabien gedacht. Er hat eine Reisplatte erfunden, auf der Reis zwar nach viel aussieht - aber auf die weniger drauf passt. Die Süddeutsche Zeitung berichtet darüber. Sie ist in der Mitte erhöht und gaukelt dadurch einen Berg Essen vor, obwohl 30 Prozent weniger Reis auf die Platte passt. Einige Restaurants scheinen die Platte sogar schon zu benutzen.

Und das ist auch nötig: Saudi-Arabien gehört zu den Ländern, in denen weltweit am meisten Lebensmittel verschwendet werden. Laut der Economist Intelligence Unit pro Person etwa 427 Kilo am Tag. Zum Vergleich: in Deutschland sind es etwa 82 Kilo.

In Saudi-Arabien gehört es zum guten Ton, dass die Tafeln immer üppig gedeckt sein müssen. Und auch, dass am Ende des Essens immer Berge übrig bleiben. Die neue Platte soll jetzt zumindest den Anschein des üppigen Festmahls wahren - in Wirklichkeit aber für etwas mehr Nachhaltigkeit beim Kochen sorgen.