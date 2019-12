In Saudi-Arabien müssen Frauen und Männer in Restaurants bis jetzt getrennt sitzen - es sei denn, sie sind verwandt.

Restaurants, die keine getrennten Bereiche anbieten können, durften Frauen bisher gar nicht betreten. Diese Regeln gibt es in Zukunft nicht mehr. Die Regierung hat neue Vorschriften erlassen für öffentliche und öffentlich zugängliche Gebäude. Und da steht jetzt, dass Restaurants keine getrennten Bereiche mehr haben müssen. Auch die Vorschrift, dass Restaurants eigene Eingänge für Männer und Frauen haben müssen, fällt weg. Die saudische Regierung sagt, sie will so neue Investitionen möglich machen und bessere Geschäftschancen bieten.

Kronprinz Mohammed bin Salman hat in den letzten Jahren schon mehrere Regeln gelockert. Zum Beispiel dürfen Frauen jetzt selbst Auto fahren oder auch alleine über Reisen entscheiden. Von einer vollkommenen Gleichberechtigung von Frauen und Männern ist das Land aber nach wie vor weit entfernt.