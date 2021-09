Der Ostsee geht immer noch die Puste aus.

Eigentlich hatten sich die Anrainer-Staaten vorgenommen, die Ostsee bis zu diesem Jahr wieder in einen guten ökologischen Zustand zu bringen - das hat aber nach Angaben eines neuen Klimareports nicht geklappt. Der bisherige Aktionsplan sah vor allem vor, die Überdüngung zu stoppen. Die hatte dazu beigetragen, dass in einigen Teilen der Ostsee der Sauerstoff zu knapp ist. In solchen Todeszonen können keine Tiere mehr leben.

Mittlerweile ist aber wohl nicht mehr nur der Dünger das Problem. Einer der Autoren des Klimareports sagte der Deutschen Presse-Agentur, dass auch der Klimawandel zum Sauerstoffmangel beiträgt - zum Beispiel, weil sich in wärmerem Wasser weniger Sauerstoff löst. Die genaue Wirkung des Klimawandels auf das Ökosystem der Ostsee ist aber laut dem Forscher noch unklar.

Im Oktober wollen die sieben Ostsee-Staaten ihr Aktionsprogramm von 2007 aktualisieren und neben dem Klimawandel auch Belastungen wie Plastikmüll, Arzneimittel oder Unterwasserlärm berücksichtigen.