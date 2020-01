Es kann aber sein, dass diese dabei ein bisschen nass wird. Denn Forschende aus China versuchen, die Sache mit Wasser zu lösen. Das Problem am Prinzip Saugnapf ist nämlich, dass es oft bei rauen Oberflächen versagt. Der Napf hält durch Unterdruck oder ein Vakuum - und dabei darf keine Luft durchkommen. Das wird allerdings schwierig, sobald eine Oberfläche rau ist.

Bei dem System aus China wird Wasser genutzt, um den Saugnapf abzudichten. Es fließt in das Vakuum und wird durch einen Propeller so in Bewegung gesetzt, dass ein Wasserstrom die Seiten luftdicht verschließt. Die Forschenden demonstrieren das in Videos im Netz sowohl mit einem Roboterarm, der einen Betonblock anhebt; als auch mit einem Mann, der mithilfe von Wasser-Haftpads eine Hauswand hochklettert.