Zu dem Schluss kommt eine Studie im Fachmagazin Nature. Das internationale Forschungsteam hat über 900 individuelle Korallenfische sechs verschiedener Arten untersucht. Die Fische lebten sowohl in Aquarien als auch in der Wildnis. Die Forschenden beobachteten in ihrer dreijährigen Untersuchung, wie die Fische Feinde meiden, ihre Aktivität und ob sie dabei eine Hirnhälfte bevorzugen.



Das Ergebnis: Eine Versauerung des Wassers hatte auf diese drei entscheidenden Faktoren keinen Einfluss.



Bisher waren andere Studien diesbezüglich zu unterschiedlichen Ergebnissen gekommen. Im Vergleich dazu war die aktuelle Untersuchung aber deutlich umfangreicher, heben auch Forschende hervor, die an der aktuellen Studie nicht beteiligt waren.