Schlechtere Zähne durch den Klimawandel - Haie könnten in Zukunft Probleme haben, wenn die Ozeane durch mehr CO2 saurer werden.

Forschende haben untersucht, was mit Hai-Zähnen passiert, wenn sie über längere Zeit Wasser mit einem niedrigen pH-Wert ausgesetzt sind. Der Wert entsprach den Bedingungen, die für das Jahr 2300 erwartet werden. Für die Analyse wurden abgeworfene Zähne von Schwarzspitzen-Riffhaien aus dem Sealife Oberhausen genutzt. Die Forschenden berichten im Fachmagazin Frontiers in Marine Science von Rissen, Löchern, erhöhter Wurzelkorrosion und strukturellen Verschlechterungen, was die Zähne anfälliger für Brüche macht - und die Bisskraft der Haie schwächen kann. Demnach waren die Schäden deutlich stärker als in heutigem Meerwasser.

Die Forschenden sagen, dass die Fähigkeit der Haie, Zähne nachwachsen zu lassen, möglicherweise nicht reicht, um den Belastungen standzuhalten. Sie schränken aber auch ein: Weil nur abgeworfene Zähne untersucht wurden, berücksichtigt die Studie keine Reparaturprozesse in lebenden Organismen.