Federn sind kleine, komplexe Wunderwerke der Evolution.

Zum Fliegen geeignet waren sie allerdings erst, als vogelähnliche Saurier so etwas wie Schwungfedern entwickelten - aber auch bei Überresten von nicht flugfähigen Dinos hat man kleine Federn an den Armen und am Schwanz identifiziert. Doch wozu waren diese kleinen Daunen gut? Ein Wissenschaftsteam aus Südkorea hat dazu jetzt eine neue Theorie: Es vermutet, dass die Saurier mit den Federn Insekten aus ihren Verstecken aufgescheucht haben, um sie so besser schnappen und fressen zu können. Diesen Trick beherrschen manche Vogelarten noch heute. Das Team hat auch einen Roboter gebaut, der einem kleinen Saurier nachempfunden war, mal mit, mal ohne Federn an Armen und Schwanz. Im Experiment zeigte sich, dass er mit Federn deutlich mehr Heuschrecken aufscheuchen konnte als ohne. Mit Heuschrecken haben die Forschenden deshalb gearbeitet, weil sie wohl auch auf dem Speiseplan von Sauriern standen.

Die Forschenden sagen aber auch, dass es mehrere Gründe geben könnte, warum sich immer komplexere Federn entwickelt haben, zum Beispiel, weil die Saurier damit schneller rennen konnten, oder weil sie ein erfolgreiches Show-Element im Balztanz waren.