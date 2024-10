Alle 30 Sekunden wird auf der Welt ein Mädchen gegen ihren Willen verheiratet.

Diese Zahl geht aus dem zum Weltmädchentag veröffentlichten Global Girlhood Report 2024 von Save the Children hervor. Die Kinderrechtsorganisation sagt, dass Zwangs-Ehen unter Minderjährigen am meisten in Ländern vorkommen, die politisch instabil sind. Besonders betroffen sind Mädchen in Afrika, zum Beispiel im Tschad, Südsudan, Somalia und Eritrea. Daten der Uno zeigen, dass weltweit mehr als 30 Millionen Mädchen in solchen Ländern leben.

Save the Children sagt, dass Ehen unter Minderjährigen schwere Folgen für Mädchen haben. Viele müssten die Schule abbrechen, außerdem seien sie sexualisierter Gewalt ausgesetzt. Laut dem Report bringen viele Mädchen bevor sie 18 sind auch ein Kind auf die Welt. Medizinische Hilfe bei der Schwangerschaft und Geburt gibt es oft nicht.