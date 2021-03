Kamillentee hilft bei Halsschmerzen, Magenproblemen und sogar Sodbrennen - ein richtiges Haus-Allheilmittel.

Aber der Kamille selbst geht's nicht so gut. Bis noch vor etwa 2000 Jahren galt sie als robuste Arznei-Pflanze, die so leicht nichts umhauen kann. Nun beobachten Landwirte zunehmend, dass die Blätter der Kamille auf ihren Feldern braun werden, manchmal verdorrt auch die ganze Pflanze. Eigentlich sollte man ihre Blüten nicht nur ein Mal pflücken können, sondern in einer Saison bis zu drei Mal. Das ist aber oft nicht mehr drin.

Jetzt hat das Julius-Kühn-Institut einen Übeltäter gefunden, der der Kamille zu schaffen macht: Es ist ein bisher unbekannter Pilz. Wahrscheinlich werden die Pflanzen dafür anfällig durch die zunehmende Trockenheit im Hauptanbaugebiet Thüringen. Dazu kommen noch andere Pilze wie Mehltau und bestimmte Käfer wie der runzlige Kamillekleinrüssler.