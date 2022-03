Sie finden sich in wasserdichten Textilien, Holzmöbeln, Kunststoffen und Elektronikgeräten - sogenannte persistente organische Schadstoffe.

Wegen ihrer gesundheitsschädlichen Wirkung kommen sie heutzutage in neuen Produkten gar nicht mehr vor. In alten, die auf dem Müll landen, finden sie sich aber noch. Deshalb will die EU neue Grenzwerte für die Chemikalien einführen. Darauf einigten sich jetzt die EU-Länder. Sie sollen nun mit dem EU-Parlament einen endgültigen Kompromiss finden.



Ziel ist, dass solche Stoffe aus dem Abfall möglichst gar nicht mehr in die Umwelt gelangen. Denn wenn Menschen damit in Kontakt kommen, können die Chemikalien unter anderem das Immunsystem beeinträchtigen, die Atemwege, das Hormonsystem und die Fortpflanzungsfähigkeit.