Eine Studie aus den USA kommt jetzt zu dem Schluss, dass das Putzen auch krank machen kann – besser gesagt die Putzmittel. Die Forschenden hinter der Untersuchung haben sich eine Reihe handelsüblicher Haushaltsreiniger angeschaut. In ihrem Versuch haben sie einen 20 Quadratmeter großen Testraum etwa eine Viertelstunde lang mit dem jeweiligen Putzmittel geputzt und dabei die Raumluft analysiert. Ergebnis: Bestimmte Bestandteile des Reinigers haben sich verflüchtigt, dadurch sind Schadstoffpartikel in Nanogröße entstanden. Die sind potenziell gesundheitsgefährdend, weil sie tief in die menschliche Lunge eindringen können. Die Forschenden sagen, dass eine Person, die einen der untersuchten Reiniger nutzt ähnlich viele Schadstoffpartikel einatmet, wie jemand, der an einer viel befahrenen Straße steht.

Wie gefährlich die speziellen Partikel aus dem Reiniger sind, weiß man noch nicht genau. Die Forschenden vermuten aber eine Gesundheitsbelastung für Menschen, die viel Arbeitszeit mit der Reinigung von Oberflächen in Innenräumen verbringen. Eine Empfehlung haben sie aber auch: Regelmäßiges Lüften verringert die Schadstoffbelastung durch die Putzmittel.

Konkret ging es in der Studie um Reiniger, die nach Zitrusfrüchten oder Pinie riechen. Diese Putzmittel enthalten oft sogenannte Monoterpene, die auch Bestandteile von ätherischen Ölen sind. Die Monoterpene setzen zum einen flüchtige organische Verbindungen frei. Zum anderen können sie bei Kontakt mit der Luft oxidieren, wodurch noch weitere organische Aerosole entstehen können.