Mikroplastik im Boden ist ein Problem.

Zum Beispiel auch, weil in dem Plastik Schadstoffe enthalten sein können. Die gibt das Plastik irgendwann an den Boden ab. Ein Forschungsteam der Uni Wien hat mit einem Modell berechnet, wo genau mögliche Schadstoffe landen. Die gute Nachricht: Ins Grundwasser gelangen sie in der Regel wohl nicht, denn das Plastik gibt die Schadstoffe schon relativ schnell ab - noch bevor die Mikroplastikteilchen in tiefere Bodenschichten wandern und auf Grundwasser treffen. Allerdings gibt es auch eine schlechte Nachricht: In den oberen Bodenschichten könnten Pflanzen und Mikroorganismen Schadstoffe aus dem Plastik aufnehmen. So könnten sie auch in unsere Nahrung gelangen.

Zu den Schadstoffen im Plastik zählen die Forschenden Zusatzstoffe, die das Plastik zum Beispiel stabiler machen oder Farbstoffe, aber auch Stoffe, die am Plastik hängen bleiben wie Arzneimittelreste oder Pestizide.