Hummeln verbrennen sich zur Not die Beinchen - wenn es dafür besseres Futter gibt.

Das haben Forschende aus Großbritannien und Polen festgestellt. Für ihre Versuche ließen sie einer Gruppe von Hummeln die Wahl: zwischen einem 55 Grad heißen Futterspender mit sehr süßem Futter und einem normal warmen Futterspender mit weniger süßem Futter. In dem Fall nahmen die Hummeln die unangenehme Hitze in Kauf. Wenn in beiden Futterspendern das gleiche Futter drin war, fraßen die Hummeln lieber aus dem mit normaler Temperatur.

Das zeigt aus Sicht der Forschenden, dass Hummeln im Zweifelsfall Schmerz in Kauf nehmen - so wie Säugetiere das auch machen. Bisher waren Fachleute davon ausgegangen, dass Insekten immer gleich auf schädliche Reize reagieren.