Insektizide töten nicht nur sogenannte Schädlinge, sondern auch andere Insekten - darunter auch solche, die natürliche Schädlingsbekämpfer sind.

Das führt oft dazu, dass am Ende sogar noch mehr chemische Mittel in der Landwirtschaft eingesetzt werden. Klug ist also, wer von vornherein möglichst wenig davon benutzt. Mit einer Erfindung an der Oregon State University in den USA könnte das funktionieren.

Im Prinzip soll sie Landwirten und Landwirtinnen helfen, erstmal zu schauen, ob es überhaupt Schädlinge auf ihrer Fläche gibt und wenn ja, um welche es sich handelt. Weil manche Insekten Meister im Verstecken sind, haben sich die Forschenden daher die Lockmethode schlechthin ausgesucht: Und zwar genau die Geräusche, die Insekten zur Paarung einsetzen. Einige Weibchen vibrieren zum Beispiel mit ihrem Hinterleib und der Schall überträgt sich auf alles, worauf sie gerade stehen. Im Labor zeichnen die Forschenden die jeweiligen Paarungs-Sounds auf und lassen sie anschließend über einen kleinen Kasten mit Mikrofon im Feld abspielen. Lässt sich ein Insekt blicken, schießt das Gerät ein Foto. So kann der Bauer hinterher in Ruhe schauen, ob ein bestimmter Schädlung überhaupt auf seinem Acker lebt und im besten Fall auf chemische Substanzen verzichten.

Das Forschungs-Team will außerdem versuchen, ob es ihm mit dem Vibrations-Trick auch gelingt, dass bestimmte Insekten wie Heuschrecken sich gar nicht erst so stark vermehren. Zum Beispiel, indem die Schwingungsmuster der Männchen nachgeahmt werden und die Weibchen so irritieren, dass es gar nicht erst zur Paarung kommt.