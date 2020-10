Das Insekt stammt eigentlich aus China, ist aber jetzt zum ersten Mal in Deutschland nachgewiesen worden, genauer: in Baden-Württemberg. Vor allem für Landwirte sei das eine gute Nachricht, meint das Landwirtschaftliche Technologiezentrum in Karlsruhe. Der Grund: Die Schlupfwespe hat es auf die Marmorierte Baumwanze abgesehen, und die ist ein alter Feind der Bauern, weil sie so ziemlich alles an Pflanzen mag und aussaugt und so große Schäden anrichtet. Nach Angaben des Fachzentrums war das im letzten Jahr vor allem in Südbaden und am Bodensee ein Problem.

Die Experten wollen jetzt prüfen, wie man die Samuraiwespe zur biologischen Schädlingsbekämpfung einsetzen kann.