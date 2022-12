Die Stadt New York wird ihre Rattenplage nicht los.

Die Verwaltung der US-Metropole hat eine Stellenanzeige geschaltet, in der sie eine Rattenfängerin oder einen Rattenfänger sucht - und diese Person mit einem Spitzengehalt von bis 170.000 Dollar lockt. Das ist knapp drei Mal so viel wie ein Durchschnitteinkommen in den USA. Dafür verlangt die Ausschreibung aber auch nach einer effizienten Strategie samt Datensammeln, technologischer Innovation, Abfall-Management und einer groß angelegten Keulung der Nager.

Seit Generationen versucht die Verwaltung von New York ihr Rattenproblem in den Griff zu kriegen. Strategien waren schon giftige Suppeneimer, das Ersticken mit Trockeneis oder Hausinspektionen. All das kostete schon Millionen von Dollar. Medien berichten allerdings, dass sich die Schädlinge zuletzt wieder ausgebreitet haben und öfter offen in Parks, auf Gehsteigen und anderen Orten präsent sind.