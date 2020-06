In einem Artikel im Astrophysical Journal legen sich Forschende jetzt schon mal auf eine Zahl möglicher Absender für solche Signale fest - und zwar 36. Heißt: Ihren Berechnungen zufolge ist 36 die wahrscheinlichste Anzahl außerirdischer Zivilisationen in unserem Universum. Und zwar solche, die in der Lage wären, mit uns Kontakt aufzunehmen. Signale solcher Außerirdischen könnten allerdings so lange zur Erde brauchen, dass die Versender schon wieder ausgestorben sind.

Für ihre Berechnung haben sich die Forschenden die Drake-Gleichung vorgenommen. Die stammt vom Astro-Physiker Frank Drake. Sie besteht aus sieben Faktoren, die bestimmen, wieviele kommunikationsfähige Zivilisationen es geben könnte. Das Problem: Viele der Faktoren lassen sich nicht genau bestimmen oder messen. Einer der Faktoren ist zum Beispiel der Anteil der Planeten mit Leben - eine Zahl, die bis heute nur geschätzt werden kann. Die Gleichung ist dann auch weniger eine lösbare Rechnung als eine Schätzung - genau wie das neuberechnete Ergebnis 36.