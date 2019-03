Der eingefrorene Samen von Merinoschafböcken war jedenfalls auch nach 50 Jahren noch nutzbar. Das haben Forscher in Australien herausgefunden. Sie besamten 56 Merinoschafe mit Sperma aus dem Jahr 1968. Knapp zwei Drittel der Schafe wurden danach trächtig. Die Erfolgsrate ist nach Angaben der Forscher etwa die gleiche wie bei erst kürzlich eingefrorenem Samen. Die Wissenschaftler sagen, dass ihr Sperma das älteste war, mit dem jemals Nachwuchs produziert wurde.

Die Samenspenden aus dem Jahr 1968 stammten nach Angaben der Universität Sydney von vier Schafböcken. Sie waren damals mit Hilfe von flüssigem Stickstoff bei minus 196 Grad Celsius eingefroren worden.

Das Experiment ermöglicht auch einen Einblick in die Schafzuchtpraxis der Vergangenheit. Die Lämmer haben offenbar dieselbe faltige Haut, die bei Merinoschafen in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts vorkam. So wollten Züchter damals die Hautoberfläche der Tiere und damit den Wollertrag vergrößern. Die Falten führten aber unter anderem beim Scheren zu Problemen, deshalb wurde die Züchtung später wieder verändert.