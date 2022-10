Die Bewohnerinnen und Bewohner von Schanghai machen sich offenbar Sorgen um ihre Wasserversorgung.

Gestern kam es in der chinesischen Millionenstadt zu Panikkäufen von Wasserflaschen, weil Gerüchte über Engpässe die Runde machten. Es gebe eine Versorgungskrise, die durch eine lange Dürre im Jangtse-Flussgebiet in diesem Jahr und durch das Eindringen von Salzwasser in die Flussmündung verursacht worden sei. Seit Juli sind tatsächlich die Niederschläge in einigen Teilen des Jangtse-Einzugsgebiets um bis zu 60 Prozent zurückgegangen. Die Behörden versuchten jetzt, die Gerüchte zu zerstreuen. Die städtische Wasserversorgung sei normal, man beobachte die Situation genau.

Zu Beginn des Jahres gab es in Schanghai eine Welle von Panikkäufen. Viele befürchteten eine Lebensmittel- und Wasserknappheit. Grund war die stadtweite Abriegelung wegen Corona, die mehr als zwei Monate andauerte.