Gen-Übernahme macht Erreger gefährlicher

Scharlach war lange so gut wie ausgerottet, aber seit etwa zehn Jahren ist die typische Kinderkrankheit wieder auf dem Vormarsch.

Inzwischen gibt es vor allem in Asien wieder viele lokale Ausbrüche. Forschende aus den USA haben jetzt den aktuellen und ältere Scharlach-Erreger miteinander verglichen. Dabei stellten sie fest, dass eine Scharlach-Erkrankung heute meist einen schwereren Verlauf nimmt, und dass der Erreger ansteckender geworden ist - und außerdem resistent gegen einige Antibiotika. Der Grund: Bakterien, die Scharlach auslösen, haben bestimmte Gene von Viren übernommen, von denen sie selbst befallen sind. Dadurch können sie krankmachende Giftstoffe ausschütten und freisetzen. Außerdem bewirkt die Gen-Übernahme offenbar, dass die Erreger das Immunsystem übermäßig aktivieren und den Körper dazu bringen, besonders viele Entzündungsbotenstoffe auszuschütten – wodurch es einem letztendlich noch schlechter geht.

Die Forschenden empfehlen, Scharlach-Erkrankte mit Penicillin zu behandeln – dagegen seien die Erreger noch nicht resistent.

In diesem Jahr gibt es übrigens weniger Scharlach-Neuinfektionen als in den letzten Jahren. Die Forschenden sind sich sicher, dass das an den verstärkten Hygiene-Maßnahmen und dem Social Distancing wegen der Corona-Pandemie liegt. Denn ähnlich wie das Coronavirus werden auch die bakteriellen Scharlach-Erreger über Tröpfcheninfektionen oder Kontaktinfektionen übertragen. Nach der Pandemie könne aber auch Scharlach wieder aufflammen.