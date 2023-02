Ungünstige Aussichten für die Wirtschaft, hohe Teuerungsrate - das sorgt nach einer Prognose von Wirtschaftsfachleuten dafür, dass es in Deutschland wohl deutlich mehr Schwarzarbeit geben wird.

Forschende der Universitäten in Linz und Tübingen schätzen, dass die Schattenwirtschaft in diesem Jahr um voraussichtlich 60 Milliarden Euro wächst - auf insgesamt gut 440 Milliarden Euro. Das entspricht einem Anteil an der gesamten Wirtschaftsleistung von gut 10 Prozent. Laut Studie nimmt Schwarzarbeit in Deutschland aber weniger stark zu als in den meisten anderen größeren Industrieländern.

Schattenwirtschaft in Griechenland und Italien am meisten ausgeprägt

Schwarzarbeit bedeutet, dass sich jemand für einen Job bezahlen lässt, das aber nicht bei den Behörden meldet - und dadurch Steuern und andere Abgaben umgeht, die der Staat eigentlich bekommen würde. Nach einer Statistik der Uni Tübingen mit ausgewählten Industrieländern war die Schattenwirtschaft in Griechenland und Italien zuletzt am meisten ausgeprägt, am wenigsten in den USA und der Schweiz.