Im Schaumbad bekommen viele Menschen den Kopf frei - die Wissenschaft aber hat sich jahrelang den Kopf zerbrochen über der Frage: Wie lassen sich Schäume berechnen?

In Science Advances berichten Forschende, dass es ihnen erstmals gelungen ist, zehntausende Bläschen in Schäumen zu simulieren. Sie haben ein Gitter entworfen, das in jeder Zelle vier farblich gekennzeichnete Bläschenteile enthält. Ein selbstentwickelter Algorithmus paart die farblich zueinanderpassenden Teile und errechnet so den gesamten Schaum. Damit können die Forschenden sowohl das mikroskopische als auch das makroskopische Verhalten von Schäumen berechnen.

Berechnung für Kosmetik hilfreich



Das zu verstehen ist wichtig, denn: Aus Schaum besteht nicht nur das Blubberbad - sondern auch ganz viele Produkte, die in der Lebensmittel-, Kosmetik- oder Arzneimittelindustrie verarbeitet werden. Für einen reibungslosen Ablauf der Produktion ist eine genaue Vorhersage der Schaumeigenschaften wertvoll.