Wenn jemand sagt, dass ein Schauspieler oder Schauspielerin ganz in einer Rolle aufgeht, dann ist das ein Kompliment.

Und an dem Spruch ist anscheinend wirklich was dran: Ein Forschungsteam aus Kanada wollte wissen, ob Schauspieler ihr eigenes Selbst aufgeben, wenn sie in eine Rolle schlüpfen. Um das herauszufinden, haben sie professionellen Schauspielern Fragen gestellt - und dabei ihre Gehirne im MRT beobachtet. Eine Frage war zum Beispiel: Würdest Du Deinen Eltern sagen, dass Du Dich verliebt hast? Die Testpersonen sollten das dann aus verschiedenen Perspektiven beantworten: ihrer eigenen, der von Romeo bzw. Julia aus dem Stück von Shakespeare oder aus der Perspektive einer Person, die sie gut kennen.

Heraus kam, dass das Gehirn tatsächlich insgesamt weniger aktiv war, wenn die Testperson sich in jemand anderen hineinversetze. Besonders in den Teilen des Gehirns, die Gefühle steuern und denen, die mit der eigenen Wahrnehmung assoziiert werden, war dann deutlich weniger los. Die Forscher schließen daraus, dass sich Schauspieler tatsächlich ein bisschen selbst aufgeben, wenn sie jemand anderen spielen.