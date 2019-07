Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer plant Medieninformationen zufolge ein Bußgeld von bis zu 100 Euro für Autofahrer, die einen Radweg blockieren. Nach Informationen des Spiegel steht das in einem Entwurf für Änderungen des Bußgeldkatalogs. Erst kürzlich hatte der CSU-Politiker erklärt, die bisher fälligen 15 bis 35 Euro schreckten kaum jemanden ab.

Dem Bericht zufolge wird im Verkehrsministerium noch an anderen Maßnahmen gearbeitet, um Radfahren in Deutschland sicherer und attraktiver zu machen. So wolle Scheuer etwa einen Grünen Pfeil für das Rechtsabbiegen an Ampeln für Radfahrer einführen und Fahrradschnellwege fördern. Der Grünenabgeordnete Stefan Gelbhaar kritisiert im Spiegel, dass Scheuer "Scheinfahrradpolitik" betreibe. Außer Prüfaufträgen und Planungsabsichten könne er nichts vorweisen.