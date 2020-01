Albatrosse könnten dabei helfen, berichten jetzt Forschende im Fachmagazin PNAS. Sie haben 169 Vögel im Indischen Ozean mit Messgeräten und Satellitensendern ausgestattet - so, dass sie auch Schiffe erkennen, die eigentlich nicht gefunden werden wollen.

Für den Versuch befestigten die Forschenden ein GPS und einen Detektor für Radarwellen an den Albatrossen. Das Radar brauchen die Schiffe zum Navigieren. Sie haben es also immer an. Die Forschenden konnten die Schiffe also orten, in dem sie die GPS- und Radardaten der Albatrosse abgeglichen haben.

Eigentlich müssen Schiffe zusätzlich zum Radar auch ein automatisches Identifikationssystem einschalten, um den Schiffsverkehr sicherer zu machen und zum Beispiel Kollisionen zu vermeiden. Das Wissenschaftsteam hat bei seinem Versuch aber festgestellt, dass ein Drittel der georteten Schiffe das System nicht eingeschaltet hatte. Das lässt darauf schließen, dass sie nicht gefunden werden wollten, ein Indiz für illegale Fischerei.