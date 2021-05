Warum haben Schiffe aus reichen Staaten eigentlich oft so seltsame Flaggen? Aus Panama, Palau oder den Komoren?

Die Schiffe sind dort gegen eine Gebühr registriert, das kostet weniger als die Steuern im eigenen Land. Und: Damit umgehen die Besitzer in ihren Ländern strenge Vorschriften zur Verschrottung. Eine Studie im Magazin Marine Policy kommt zum Schluss, dass auch Schiffsbesitzer in EU-Nationen die sogenannten Billigflaggen immer häufiger nutzen. 2019 waren 96 Prozent der Schiffe von europäischen Besitzern außerhalb der EU registriert. 2002 waren es noch weniger als 50 Prozent.

Die meisten dieser Schiffe werden dann in Indien, Bangladesch oder Pakistan abgewrackt, wo es nur wenige Umwelt- oder Arbeits-Auflagen gibt. Gefährliche Stoffe wie Blei, Asbest oder Quecksilber gelangen so in die Umwelt und die Meere, jedes Jahr sterben hunderte Arbeiter einer Studie zufolge an Krebs, der durch das Einatmen der Asbest-Fasern verursacht wird. Deshalb wird gefordert, Schlupflöcher in internationalen Regelungen, die das ermöglichen, zu beseitigen.