Ein internationales Forscherteam hat sich angeschaut, was Gruppen von Schimpansen in freier Wildbahn in Afrika können und was nicht. Dabei geht es zum Beispiel um die Tricks der Tiere, Ameisen, Nüsse und Honig zu sammeln; oder um Werkzeuge, mit denen sie nach Knollen graben oder die sie zur Jagd benutzen. Die Forscher stellten die Fähigkeiten der Affen in ein Verhältnis dazu, welchem Einfluss von Menschen sie ausgesetzt waren.

Das Ergebnis ist schlecht: Nach Angaben der Forscher sank die Verhaltensvielfalt der Schimpansen drastisch. Wenn der Einfluss von Menschen besonders stark war, um fast 90 Prozent. Die Forscher führen das zum einen darauf zurück, dass es in Menschennähe weniger Tiere in den Schimpansengruppen gab - und damit auch weniger Können. Zum anderen vermieden die Affen gewisse Techniken: zum Beispiel das Knacken von Nüssen, um sich dem Menschen nicht zu verraten.

Die Studie ist im Magazin Science erschienen.