Bei Schimpansen ist das ähnlich: Da bleiben Männchen sogar ihr ganzes Leben in ihrer angestammten Gruppe, während sich Frauen in der Pubertät in der Regel eine neue Familie suchen. Allerdings gilt das nicht immer. Ein US-Forschungsteam hat 31 Weibchen in einem Nationalpark in Tansania 45 Jahre lang beobachtet. Manche Weibchen mit sehr mächtigen Müttern blieben auch Nesthocker. Sie pflanzten sich in der Gruppe fort, in der sie geboren wurden, trotz Inzucht-Risiko. Das ist wissenschaftlichen Theorien zufolge auch der Hauptgrund, warum Weibchen vieler Tierarten überhaupt ihre Gruppe verlassen. Die Forschenden beobachteten, dass die Vorteile einer hochrangigen Schimpansen-Mutter aber die Nachteile durch Inzucht-Gefahr kompensierten: Mächtige Mütter teilten zum Beispiel die besten Futterplätze mit ihren Töchtern. Diese Weibchen konnten dann auch gleich höher in der Hackordnung ihrer Gruppe einsteigen als andere.

Für die Forschenden zeigt das, dass es für viele Säugetierarten gut ist, eine starke Mutter in der Nähe zu haben.