Ein Forschungsteam aus Argentinien und den USA hat in einer kleinen Studie Hinweise auf einen Effekt des Vollmonds gefunden. Das Team hat knapp 100 Menschen in indigenen Dörfern auf dem Land in Argentinien und etwa 460 Studierende in der Stadt Seattle ein bis zwei Monate mit Schlaftracker-Armbändern ausgestattet.

Ergebnis: Egal ob auf dem Land oder in der Stadt, in den drei bis fünf Tagen vor dem Vollmond gingen die Teilnehmenden im Schnitt später als sonst ins Bett und sie schliefen weniger. Der Effekt war allerdings in der Stadt mit Zugang zu Elektrizität und elektrischem Licht weniger stark. Dort waren es 11 Minuten früher, auf dem Land waren es 25 Minuten.

Die Studie ist im Fachmagazin Science Advances veröffentlicht. Die Forschenden haben auch eine interaktive Grafik dazu ins Netz gestellt.

