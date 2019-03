So sehen das viele Menschen, die von Montag bis Freitag nicht genug Schlaf kriegen. Aber sie sehen das wahrscheinlich falsch. Das legt eine Studie von Schlafforschern aus den USA nahe, die in Current Biology veröffentlicht wurde. Die Wissenschaftler haben Probanden zwei Wochen lang unter Laborbedingungen beobachtet. Die Testpersonen konnten entweder jede Nacht genug schlafen, oder immer nur fünf Stunden oder fünf Nächte fünf Stunden und dann zwei Nächte soviel sie wollten. Die Forscher stellten fest: Bei den Probanden, die dauerhaft oder nur fünf Nächte am Stück zu wenig schliefen, stieg die Konzentration von Insulin im Blut, sie aßen mehr Snacks und legten an Gewicht zu. Bei den Wochenend-Schläfern beobachteten die Wissenschaftler sogar eine Art Jojo-Effekt: Ihre Werte verbesserten sich zwar, wenn sie genug schliefen, wurden dann aber deutlich schlechter, sobald sie wieder zu wenig Schlaf bekamen.

Der Ratschlag der Wissenschaftler lautet deshalb: Wenn man mal eine Nacht oder zwei nicht genug Schlaf bekommen hat, kann man ruhig das Wochenende zum Ausschlafen nutzen. Dauerhaft sollte man aber darauf achten, möglichst jede Nacht mindestens sieben Stunden Schlaf zu bekommen.