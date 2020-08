In Deutschland schlafen Menschen zwischen 15 und 24 heute schlechter als vor 15 Jahren.

Das meldet die Barmer-Krankenkasse. Sie hat die Daten von Versicherten ausgewertet und auf die Gesamtbevölkerung hochgerechnet. Konkret ging es um die Menschen, bei denen eine Ärztin oder ein Arzt Schlafprobleme diagnostiziert hat.

Die Zahl der Leute, die in dem Alter damit zu tun haben, ist von 2005 bis 2018 auf mehr als das zweieinhalbfache angestiegen. Damit sind mehr als 45.000 Menschen Anfang zwanzig betroffen. Die Fachleute der Barmer warnen, Schlafstörungen nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, weil sie auf Dauer krank machen können.

Insgesamt wurden laut der Analyse 2018 bei rund 1,8 Millionen Menschen in Deutschland Schlafprobleme diagnostiziert. Im Saarland, in Bayern und Rheinland-Pfalz sind Schlafstörungen deutlich weiter verbreitet als beispielsweise in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt.