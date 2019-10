Wer zu wenig geschlafen hat, isst oft mehr - und zwar am liebsten Fettiges oder Süßes, wie Kuchen, Pizza oder Pommes.

Ein Forschungsteam hat jetzt genauer untersucht, warum das so ist. Die Studie ist im Fachmagazin eLife erschienen. In einem Experiment mit 29 Männern und Frauen bis 40 Jahre ließen sie eine Gruppe mehrere Nächte lang nur noch vier Stunden schlafen. Eine Kontrollgruppe durfte normal ins Bett. Tagsüber gab es Frühstück, Mittag und Abendessen, dazwischen wurden auch noch Snacks angeboten. Dabei wurde genau aufgezeichnet, wer wie viel aß und was ausgewählt wurde.

Im Experiment bevorzugten Personen, die wenig geschlafen hatten eher Schokokekse oder Chips, also besonders kalorienreiches Essen. Dazu wurden noch Hirnscans gemacht, während die Probanden Düfte rochen, unter anderem von Essen. Und das lieferte laut Studie einen Teil der Erklärung: Wer Schlafmangel hatte, nahm die Essensgerüche stärker wahr. Im Gehirn wurden die Infos dann aber schlechter in andere Bereiche übertragen, so dass mehr und eher ungesund gegessen wurde.