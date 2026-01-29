Wenn wir von Frühaufstehern sprechen und Menschen, die eher nachts aktiv sind, dann ist oft von Lerchen und Nachteulen die Rede.

Jetzt geht es um die Nachteulen: Die leiden öfter als andere Menschen an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, vor allem Frauen. Ein Team unter anderem der Harvard Medical School in den USA hat Daten einer Langzeitstudie ausgewertet.

Dabei kam raus: Obwohl ihr Anteil unter den Untersuchten ziemlich klein ist, sind sie bei denjenigen mit schlechter Herz-Kreislauf-Gesundheit deutlich vertreten.

Grund sind schlechte Angewohnheiten

Laut den Forschenden ist aber wohl nicht das Leben als Nachteule per se das Problem – sondern schlechte Angewohnheiten, die damit zusammenhängen.

Dazu zählt, dass zum Lebensmittelpunkt am späten Abend oft auch schlechtere Ernährung, Rauchen und zu wenig Schlaf gehören.