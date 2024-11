Handtaschen aus Krokodilleder oder Schuhe aus Schlangenleder:

Bisher durften Models damit über die Laufstege der Londoner Fashion Week gehen. Laut dem britischen Mode-Rat ist damit jetzt Schluss. Die London Fashion Week hat als erste der großen Modemessen exotische Tierhäute von ihren Laufstegen verbannt.

Der britische Mode-Rat erklärte, dass nichts mehr von Designerinnen und Designern präsentiert wird, die für ihre Kollektionen exotische Häute verwenden. Damit geht die Modemesse den nächsten Schritt: Seit 2018 ist sie bereits "fellfrei".

Ob die anderen großen Modemessen in Paris, New York und Mailand nachziehen, ist noch unklar. Tierschutz-Organisationen kritisieren schon lange, dass Pelze und Tierhäute genutzt werden.

Als Nächstes will der britische Mode-Rat auch über die Verwendung von Federn entscheiden. Besonders Straußenfedern werden gerne für Mode genutzt. Zumindest die Fashion Week in Kopenhagen will ab 2025 keine Federn mehr zulassen.