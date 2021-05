Die Grüne Jugend Segeberg in Schleswig-Holstein will, dass ein Dorf umbenannt wird, weil sein Name rassistisch klingt.

Das Dorf heißt Negernbötel, das ist plattdeutsch und bedeutet etwa so viel wie nähere Siedlung, also näher bei Segeberg als der ferner gelegene Ort Fehrenbötel. Dass der Name des Dorfes nichts mit dem N-Wort zu tun hat, weiß die Grüne Jugend. Sie weist auf Instagram selbst auf den Ursprung des Namens hin. Trotzdem sagt sie, die meisten Menschen assoziierten den Namen nicht mit der plattdeutschen Sprache. Der Bürgermeister des Ortes, Marco Timme, sagte, er schätze das politische Engagement der jungen Leute. Das Thema sei in der Gemeinde aber längst diskutiert und es bestehe kein Wunsch, den Namen des Ortes zu ändern. Auch der Landesvorsitzende der Grünen twitterte, es gebe keinen Anlass, dem Ort Rassismus zu unterstellen.